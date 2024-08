Sturz statt Sternschnuppen! Mann fällt in Felsspalte

Staffelstein - Es sollte eine unvergessliche Nacht werden ... allerdings nicht aufgrund der Sternschnuppen am Himmel , sondern eines Unfalls . Ein 23 Jahre alter Mann ist auf dem Staffelberg bei Bad Staffelstein in eine Felsspalte gefallen.

Die Rettungskräfte hatten in der Nacht auf den heutigen Dienstag auf dem Staffelberg bei Bad Staffelstein alle Hände voll zu tun. © NEWS5/Ferdinand Merzbach

Der junge Mann war laut Kreisbrandmeister Marko Fischer in der Nacht auf den heutigen Dienstag, gegen 1.40 Uhr, ohne Taschenlampe unterwegs.

Er übersah in der Dunkelheit wohl auch deshalb eine etwa 50 Zentimeter breite Spalte in der Nähe des Plateaus, stürzte in diese und blieb danach in einer Tiefe von circa vier bis fünf Metern stecken.

Die drei Begleiter des Verunfallten, die wie er zum Sternschnuppenschauen vor Ort waren, reagierten schnell und alarmierten sofort die Rettungskräfte.

Mittels einer Drehleiter der Feuerwehr gelang es den Einsatzkräften, eine Retterin zum 23-Jährigen abzuseilen und diesen nach knapp einer Stunde unter Koordination der angeforderten Bergwacht letztlich aus seiner misslichen Lage zu befreien.