Tödlicher Unfall: Gabelstapler kippt um und begräbt Frau unter sich

Ein Gabelstapler kippte in einer Halle in Mittelfranken um und begrub dabei eine Frau unter sich. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Wie die Polizei mitteilte, passierte das Unglück kurz vor 16 Uhr am Freitagnachmittag in einer Halle in der Erlbacher Straße in Rothenburg ob der Tauber.

Ein Gabelstapler kippte um und begrub die 37-jährige Staplerfahrerin unter sich.

Ihre Kollegen alarmierten sofort den Rettungsdienst und befreiten die Frau von der schweren Maschine.

Der Notarzt konnte dann aber nur noch den Tod der 37-Jährigen feststellen.