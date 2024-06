Tödlicher Unfall in Niederbayern: Autofahrer übersieht Biker (†24) beim Abbiegen

Rotthalmünster - Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer hat bei einem Unfall in Niederbayern sein Leben verloren.

Die Polizei hat einen Gutachter zu den Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hinzugezogen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Laut Angaben der Polizei übersah ein 25-jähriger Autofahrer am Sonntagnachmittag den von links kommenden Biker, als er vom Gelände einer Kartbahn in Buch nach links auf die Kreisstraße 63 in Richtung Rotthalmünster abbiegen wollte.

Der Motorradfahrer krachte frontal in die Fahrertür, wurde über den Wagen geschleudert und landete auf der Straße. Trotz Reanimation erlag der 24-Jährige seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Der Autofahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Gutachter wurde zu den Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hinzugezogen.