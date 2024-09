12.09.2024 06:41 4.406 Mercedes-Fahrer flieht vor Polizei: Verfolgungsjagd endet tödlich

Tödlicher Unfall in Nürnberg: Bei einer Verfolgungsjagd ist ein Mercedes-Fahrer in der Brückenstraße in der Nacht zum Donnerstag tödlich verunglückt.

Von Benedikt Zinsmeister

Nürnberg - Ein 46 Jahre alter Autofahrer ist bei der Flucht von der Polizei am frühen Donnerstagmorgen tödlich verunglückt. Polizisten nehmen den Unfallfwagen unter die Lupe. © vifogra / Haubner Laut Angaben der Behörden wollte eine Streifenbesatzung den Fahrer eines Mercedes-Kombis gegen 2.20 Uhr in der Südlichen Fürther Straße im Nürnberger Stadtgebiet einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 46-Jährige am Steuer ignorierte demnach jedoch die Anhaltesignale der Polizisten, gab stattdessen Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Roonstraße in Richtung Brückenstraße. Dort verlor der Mann die Kontrolle über seinen Wagen und krachte frontal gegen einen Baum. Obwohl die ihn verfolgenden Polizeibeamten umgehend Erste Hilfe leisteten, erlag der 46-Jährige seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Den Angaben zufolge ging die Verfolgungsjagd nur über wenige Hundert Meter und die Beamten hielten einen entsprechenden Sicherheitsabstand zum Fluchtfahrzeug. Tödlicher Unfall in Nürnberg: Mann flieht vor Verkehrskontrolle und kollidiert mit Baum Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den 46-Jährigen tun. © vifogra / Haubner Warum sich der Mann der Verkehrskontrolle entziehen wollte, war zunächst unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Gutachter hinzugezogen. Ebenso ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme bei dem Verstorbenen an. Die Brückenstraße war bis etwa 5.30 Uhr gesperrt. Die Nürnberger Verkehrspolizei ermittelt.

