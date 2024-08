Tödlicher Unfall: Fahrer verliert Kontrolle über Golf und kracht frontal in Baum

Schelldorf - Ein folgenschwerer Unfall auf einer Kreisstraße im oberbayerischen Landkreis Eichstätt hat einen 29 Jahre alten Autofahrer das Leben gekostet. Der Mann konnte zwar in eine Klinik gebracht werden, verstarb in dieser jedoch.

Bei einem Unfall in Oberbayern ist ein 29 Jahre alter Mann dermaßen schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus verstarb. © vifogra/Haubner

Wie die Polizei am heutigen Montagabend mitteilte, war es gegen 14.30 Uhr am Nachmittag zu dem Unfall gekommen, als der Fahrer von Wettstetten kommend in Richtung Schelldorf unterwegs war.

Den Angaben zufolge verlor er in einem Waldstück in einer Linkskurve aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen VW Golf, kam mit diesem nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte abseits der Straße frontal gegen einen Baum.

Der 29-Jährige zog sich durch die enorme Wucht des Aufpralls massivste Verletzungen zu. Er konnte nach einer Erstversorgung von den Rettern zwar noch in das Klinikum Ingolstadt gebracht werden.

Trotz sämtlicher Bemühungen verloren die Ärzte in jenem aber letztendlich den Kampf um sein Leben.