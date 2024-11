Tödlicher Unfall: Traktor kracht in Mercedes Sprinter

Prittriching - Bei einem schweren Unfall in Oberbayern ist der Fahrer eines Kleinbusses beim Zusammenstoß mit einem Traktor ums Leben gekommen.

Der umgekippte Traktor musste mithilfe eines Krans geborgen werden. © Bruder Media

Ein 65 Jahre alter Traktorfahrer sei mit seiner Maschine von einem Feldweg gekommen und auf eine Straße bei Prittriching (Kreis Landsberg am Lech) abgebogen, erklärte die Polizei.

Dabei übersah er wohl den Mercedes Sprinter und es kam zum Zusammenstoß.

Dessen 68 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen starb.

Weitere Insassen befanden sich laut Polizei nicht im Mercedes.

Der Traktorfahrer musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.