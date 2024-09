Tödliches Überholmanöver: Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Oberbayern

Landkreis Traunstein - Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Oberbayern ums Leben gekommen.

Der Motorradfahrer krachte mit seiner Honda seitlich gegen das Zugfahrzeug. Dabei wurde der 54-Jährige schwerst verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er später seinen Verletzungen erlag.

Zur selben Zeit war ein Motorradfahrer ebenfalls in Richtung Rabenden unterwegs. Dabei überholte er zunächst ein Auto und dann den Lkw.

Laut Angaben der Polizei war ein 50-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Kreisstraße TS 31 von Seeon in Richtung Rabenden unterwegs. Bei der Einmündung Landertsham/Großbergham wollte der Mann aus dem Landkreis Traunstein mit seinem Lastwagen mit Tieflader nach links abbiegen.

Die Polizeiinspektion Trostberg ermittelt. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Sachverständiger zur Klärung des genauen Unfallhergangs hinzugezogen.

An dem Motorrad entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Den Schaden am Lkw schätzten die Beamten auf rund 1000 Euro.