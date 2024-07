Tragischer Unfall in Niederbayern: Drei junge Menschen schwer verletzt!

Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. (Symbolbild) © Bundespolizei

Laut Angaben der Polizei war eine 20-jährige Autofahrerin am Freitagabend gegen 19.30 Uhr auf einer Staatsstraße von Münchsdorf in Richtung Roßbach unterwegs, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Demnach kollidierte sie frontal mit einem Auto, an dessen Steuer ein 26 Jahre alter Mann saß.

Die beiden Fahrer sowie die 22-jährige Beifahrerin des Mannes kamen schwer verletzt in Krankenhäuser.

Zwei Rettungshubschrauber landeten an der Unfallstelle.