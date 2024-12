Tragischer Unfall in Oberbayern: Ein Toter und zwei Schwerverletzte

Ein Toter und zwei Schwerverletzte sind die traurige Bilanz eines Unfall im oberbayerischen Landkreis Traunstein. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 5.40 Uhr auf der Kreisstraße TS42 von St. Georgen in Richtung Traunreut unterwegs.

In einer Rechtskurve geriet er demnach auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto, an dessen Steuer ein 47-Jähriger saß.

Dessen Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls zur Seite geschleudert und komplett zerstört. Der 47-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Sein 46-jähriger Beifahrer und der 21-Jährige mussten von der Feuerwehr aus ihren Autos befreit werden. Anschließend wurden sie mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in nahe gelegen Kliniken gebracht.