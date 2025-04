Tragödie in Niederbayern: Fahrradfahrer stirbt bei Unfall an Kreuzung

Der Fahrradfahrer erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Der 57-Jährige war am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Werkstraße in Richtung Hörlbacher Straße in Abensberg unterwegs.

An der Kreuzung wollte er nach links in die Hörlbacher Straße abbiegen und übersah dabei ein Auto, das auf der Hörlbacher Straße in Fahrtrichtung Abensberg unterwegs war.

Trotz Ausweichmanöver und Bremsens konnte der vorfahrtsberechtigte 21-Jährige am Steuer des Wagens den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 57-Jährige verstarb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.