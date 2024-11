Überholmanöver mit Folgen! BMW kracht frontal in Lkw, junge Opel-Fahrerin kann nicht ausweichen

Neukirchen vorm Wald - Die Bilder vom Unfallort lassen einem einen Schauer über den Rücken laufen: Auf der ST2622 in Bayern ist ein Autofahrer (57) bei einem Überholmanöver mit einem Lastwagen kollidiert und schwer verletzt worden.

Ein BMW ist auf der ST2622 in Bayern frontal mit einem Lastwagen kollidiert, der Fahrer (57) des Autos hat schwere Verletzungen erlitten. © Riedl/zema-medien.de

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, fuhr der Mann am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 15.05 Uhr mit seinem BMW auf der Staatsstraße von Aicha vorm Wald kommend in Fahrtrichtung Hutthurm, als er auf Höhe Pilling ein anderes Auto überholen wollte.

Der 57-Jährige übersah bei dem Vorhaben laut den ersten Erkenntnissen der Beamten jedoch einen entgegenkommenden Laster, Auto und Lastwagen stießen mit erheblicher Wucht frontal zusammen.

Eine 21 Jahre alte Opel-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte ebenfalls mit dem BMW. Sie hatte Glück im Unglück und erlitt bei dem Zusammenstoß lediglich leichte Verletzungen. Die Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Der BMW-Fahrer musste nach einer Erstversorgung vor Ort schwer verletzt mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 50 Jahre alte Lastwagenfahrer trug wie die junge Autofahrerin leichte Verletzungen davon.