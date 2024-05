Unfall im Urlaub: Rollerfahrer stirbt im Straßengraben

Neureichenau - Ein Rollerfahrer ist in Niederbayern bei einem Unfall von der Straße abgekommen und gestorben.

Für einen Rollerfahrer in Niederbayern kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Laut Polizei fuhr der 73-jährige Urlauber aus Frankreich am Montag gegen 16.25 Uhr mit seiner Frau als Sozia von Langbruck in Richtung Klafferstraß.

Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er dabei nach einer Linkskurve von der Straße ab und touchierte auf dem Grünstreifen einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er noch einige Meter im Straßengraben weiter.

Nach rund 30 Metern sei er dann gestürzt, so die Polizei. Er verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Seine Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.