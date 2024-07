29.07.2024 20:47 Heftiger Unfall! Auto von Familie kollidiert mit Zug, auch zwei kleine Kinder im Wagen

An einem Bahnübergang in Schliersee-Breitenbach ist es in der Nähe eines Campingplatzes am Montag zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug gekommen.

Von Jan Höfling

Schliersee - An einem Bahnübergang im Ortsteil Breitenbach ist es in der Nähe eines Campingplatzes am Montag zum Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug gekommen. Im Wagen befand sich eine vierköpfige Familie. Die Rettungskräfte hatten in Schliersee-Breitenbach nach der Kollision zwischen einem Auto und einem Zug alle Hände voll zu tun. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa Das Fahrzeug war aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache gegen 14.05 Uhr mit der Bahn kollidiert, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der 36 Jahre alte Fahrer wollte den unbeschrankten Bahnübergang überqueren, übersah dabei jedoch aktuellen Erkenntnissen zufolge die Regionalbahn. Das Auto der Familie wurde durch die Wucht des Aufpralls weggeschleudert und überschlug sich. Bayern Unfall SUV-Fahrerin und Motorrad kollidieren: Biker schwebt nach Unfall in Lebensgefahr Der Wagen kam erst in einem Bach zum Stillstand.

Die durch den heftigen Zusammenstoß leicht- bis mittelschwer verletzten Familienmitglieder, unter denen sich zwei vier und sechs Jahre alter Kinder befanden, mussten von den Rettern zunächst aus dem Wrack des Fahrzeugs geschnitten werden. Nach der anschließenden Erstversorgung wurden alle Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Abschnitt zwischen Schliersee und Bayrischzell musste für den Zugverkehr gesperrt werden. Polizei, Feuerwehr und Retter waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Strecke konnte am Abend wieder freigegeben werden.

Erstmeldung: 15.47 Uhr, zuletzt aktualisiert: 20.47 Uhr

Titelfoto: Nicolas Armer/dpa