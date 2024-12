Horror-Crash: Autos kollidieren frontal, zwei Schwerverletzte

Obergünzburg - Bei einem folgenschweren Verkehrsunfall sind am Mittwochmittag nahe Obergünzburg zwei Fahrzeuge frontal kollidiert. Zwei Menschen haben erhebliche Verletzungen erlitten, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Bei Obergünzburg sind am Mittwoch zwei Autos kollidiert. © Markus Dorer/EinsatzReport24

Ersten Informationen zufolge ist im Landkreis Ostallgäu einer der beiden Wagen in einer Kurve aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und in der Folge mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.

Die Kollision auf der Staatsstraße 2055 zwischen Ebersbach und Obergünzburg war der Integrierten Leitstelle gegen 12.28 Uhr gemeldet worden.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei am Unfallort ein Rettungshubschrauber angefordert worden. Die Straße glich nach dem Crash einem Trümmerfeld.