21.10.2024 12:40 Von eigenem Anhänger überrollt und tödlich verletzt: Mann (†72) stirbt in Klinik

Ein Mann in der Oberpfalz will seinen Anhänger abladen. Kurz darauf wird er von diesem überrollt und stirbt an den Verletzungen.

Amberg - Ein Mann in Amberg ist von seinem Pkw-Anhänger überrollt worden und an den schweren Verletzungen gestorben. Etwa eineinhalb Stunden nach dem Unfall erlag der 72-Jährige gegen 18 Uhr im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. © 123Rf/Yuriy Klochan Der 72-Jährige habe am Freitagnachmittag sein Auto samt Anhänger auf einer Straße mit starkem Gefälle abgestellt, teilte die Polizei mit. Er wollte demnach eine selbstfahrende Raupe von seinem Anhänger abladen.

Dabei habe sich das Gespann in Bewegung gesetzt. Beim Versuch, es zu stoppen, sei der Senior gestolpert und unter die beiden linken Räder des Anhängers geraten, sagte ein Polizeisprecher. Der 72-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und starb dort rund eineinhalb Stunden später. Der Unfall selbst ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 16.20 Uhr.

