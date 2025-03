14.03.2025 13:59 Wagenheber rutscht weg: Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in Klinik geflogen

Ein Mann ist bei Arbeiten an seinem Auto in einer Garage in Wemding lebensgefährlich verletzt worden.

Von Marcel Gnauck Wemding - Ein Mann ist unter seinem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Ein Hubschrauber flog den Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. (Symbolbild) © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa Der 44-Jährige habe das Auto mit einem Wagenheber in Wemding (Landkreis Donau-Ries) aufgebockt und sich dann unter das Fahrzeug gelegt, sagte ein Polizeisprecher. Den Angaben zufolge habe er Arbeiten am Unterboden des Wagens vornehmen wollen - dabei sei der Wagenheber weggerutscht. Zeugen hörten demnach am Donnerstag gegen 13.30 Uhr aus einer Garage die Schreie des 44-Jährigen und wählten den Notruf. Laut Polizei befreiten Feuerwehrleute den Mann, und ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Inzwischen bestehe keine Lebensgefahr mehr, sagte der Sprecher.

Titelfoto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa