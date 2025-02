Zahlreiche Glätteunfälle in Bayern: Wetterdienst warnt vor Frost

Zahlreiche Rettungskräfte waren bei dem Unfall im Landkreis Garmisch-Partenkirchen im Einsatz. © Feuerwehr Garmisch

Allein im Bereich Memmingen (Landkreis Unterallgäu) kam es den Angaben zufolge zwischen 6 und 11 Uhr zu 26 Unfällen wegen Schneeglätte.

Etwa 30 Meter sind am Freitag fünf Menschen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit ihrem Auto einen Abhang heruntergestürzt und in einem Fluss liegen geblieben. Der 50 Jahre alte Fahrer habe beim Überholen auf der Bundesstraße 23 zwischen Grainau und Grießen (Österreich) die Kontrolle verloren und sei von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit.

Der Wagen blieb demnach auf dem Dach in der Loisach liegen. Die beiden Erwachsenen und drei Kinder kamen laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus.

In Grünenbach (Landkreis Lindau) hat ein Auto bei einem Ausweichmanöver am Freitag ein Schulkind angefahren. Der 47 Jahre alte Fahrer sei ins Rutschen gekommen und wollte einen Zusammenstoß vermeiden, so die Polizei.

Dabei erfasste er demnach den Neunjährigen auf einem Gehweg und fuhr gegen einen Gartenzaun. Der Junge kam den Angaben zufolge leicht verletzt in ein Krankenhaus.