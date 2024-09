Zug erfasst Laster: Lokführer eingeklemmt und schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten (56) in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der 56-Jährige stand außerhalb des Führerhauses, wie ein Polizeisprecher sagte.

An einem Übergang in einem Industriegebiet in Wörth an der Isar sei der Zug aus zunächst unklaren Gründen gegen den Lastwagen gefahren.



Der 56-Jährige wurde nach dem Unfall von einem Hubschrauber mit schweren Beinverletzungen in eine Klinik geflogen.