Zahlreiche Schwimm- und Turnhallen für Sportunterricht nicht nutzbar

Wer nicht schwimmen lernt, kann Probleme bekommen. Doch in vielen Schulen kann dieser Unterricht nicht wie notwendig stattfinden. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

So gaben mit Blick auf den eigentlich obligatorischen Schwimmunterricht 38 Prozent der befragten Gymnasien an, dass kein nutzbares Schwimmbad in vertretbarer Entfernung vorhanden sei.

Bei weiteren sechs Prozent ist das Bad wegen Sanierungsbedarfs geschlossen, bei 25 Prozent nur eingeschränkt nutzbar.

Lediglich knapp ein Drittel (31 Prozent) gab an, dass die Schwimmhalle uneingeschränkt für alle vorgesehenen Unterrichtsstunden nutzbar sei.

Die Folge: An den weiterführenden Schulen schwimmen, wenn überhaupt, dann oft nur die Jüngeren. An den Gymnasien springen der Umfrage zufolge in der fünften und sechsten Klasse noch 78 beziehungsweise 70 Prozent der Schüler ins Wasser, doch in der Mittelstufe sind es im Schnitt dann weniger als 40 Prozent - obwohl der Schwimmunterricht eigentlich in allen Jahrgangsstufen fix im Lehrplan verankert ist.

Auch bei den Sporthallen kann nur ein Drittel der Gymnasien diese uneingeschränkt nutzen, auch wenn nahezu alle Schulen grundsätzlich über eine Halle verfügen.

Doch werden diese von den Kommunen oder Bezirken häufig auch anders belegt, für Veranstaltungen wie Messen und Konzerte etwa.