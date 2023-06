Heftiger Crash in Niedersachsen: Feuerwehr muss Auto aufschlitzen

Wilstedt - Bereits am Mittwochnachmittag kam es zu einem heftigen Autounfall im niedersächsischen Ort Wilstedt. Die beiden Wagen wurden schwer beschädigt. Die Feuerwehr hatte große Mühe, eine Person zu befreien.

Drei Personen saßen während des Unfalls in den Autos. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Wie die Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte, wurden die Einsatzkräfte wegen eines schweren Unfalls gegen 15.33 Uhr in die Molkereistraße in Wilstedt gerufen.

Als die Kameraden an der Unfallstelle eintrafen, fanden sie einen großen Trümmerhaufen vor. Ein roter VW und ein weiterer Wagen waren im Kurvenbereich frontal zusammengekracht. Insgesamt drei Mitfahrer waren auf die beiden Autos verteilt.

Zwei der Insassen konnten sich selbstständig oder mithilfe des anwesenden Rettungsdienstes aus dem zerstörten Auto befreien.

Sofort wurden sie im Krankenwagen versorgt.