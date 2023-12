Hochwasserlage in Niedersachsen bleibt ernst: Katastrophen-Touristen bereiten Probleme

Hannover - Überflutete Straßen, Bahnstrecken oder Keller - und kein Ende in Sicht. Weite Teile Niedersachsens kämpfen weiter mit dem anhaltenden Hochwasser.

"Wir haben jetzt große Herausforderungen im Bereich der Unterweser und vor allem der kleinen Zuflüsse, wo viel Wasser an die Deiche drückt", sagte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (48, Grüne ) am Freitag bei einem Besuch des Hochwasserrückhaltebeckens Salzderhelden.

Innenministerin Daniela Behrens (55, SPD ) sagte, die Schwerpunkte des Hochwassers hätten sich in den vergangenen Tagen mit den Wassermassen vom Südosten in den Nordwesten des Landes verschoben.

Die Hochwassersituation sei regional unterschiedlich, für ganz Niedersachsen könne noch keine Entwarnung gegeben werden, so Rohrberg.

An vielen Orten zeigten die Pegel die höchste Meldestufe an.

Mancherorts entspannt sich die Lage aber leicht. Der Fokus schwenke etwa vom Harz Richtung der Landkreise Celle und Oldenburg, sagte Landesbranddirektor Dieter Rohrberg am Freitag in Hannover.

Zahlreiche Landkreise appellierten erneut, Deiche nicht zu betreten, da diese aufgeweicht seien und beschädigt werden könnten. In der Stadt Oldenburg gilt ein Betretungsverbot für Deiche, das mit bis zu 5000 Euro geahndet wird.

In der Gemeinde Lilienthal im Landkreis Osterholz bei Bremen wurde ein Böllerverbot erlassen. Auch Umweltminister Meyer empfahl einen Verzicht von Silvesterböllern in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten. Der Landkreis Osterholz befürchtet darüber hinaus, dass zu Silvester viele Schaulustige im Hochwassergebiet unterwegs sein werden.

"Durch wachsenden 'Hochwassertourismus' und Verkehr werden Rettungskräfte vielerorts am Durchkommen gehindert." Um den Einsatzkräften Mehrarbeit zu ersparen, empfahl die Stadt zudem, an Silvester auf Feuerwerk und Böller zu verzichten.

Die Stadt Celle appellierte an Menschen, Sperrungen ernst zu nehmen und nur nach Celle zu reisen, wenn es unbedingt notwendig sei.

Die Zufahrt zum Serengeti-Park ist mit Wasser überflutet. Die ersten Tiere im Serengeti-Park im niedersächsischen Hodenhagen sind wegen des Hochwassers evakuiert worden. © Philipp Schulze/dpa

In Müden (Aller) bei Gifhorn wurde ein Altenheim evakuiert, weil Wasser in das Haus eingedrungen war. Am Freitag wurden 13 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Heim geholt, wie das Deutsche Roten Kreuz (DRK) mitteilte.

Schon am Donnerstag hatten ehrenamtliche Helfer des DRK sowie von der Freiwilligen Feuerwehr rund 20 Menschen in anderen Seniorenheimen untergebracht.



Ein direkt an der Ems liegendes Altenheim in Meppen wurde zudem vorsorglich evakuiert. 52 Bewohnerinnen und Bewohner seien am Donnerstagabend mit Unterstützung des DRK aus dem Haus gebracht worden, sagte eine Stadtsprecherin.

Durch aufgeweichte Deiche bestehe an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Überschwemmungsgefahr.

Auch Tiere sind weiter aufgrund des Hochwassers bedroht. Mit einem Notfallplan bereitet sich der Serengeti-Park Hodenhagen auf weitere Evakuierungen von Tieren vor. Sorgen bereite vor allem das von Wasser umschlossene Haus der Antilopen und Giraffen, sagte eine Sprecherin des Tierparks.

"Diese Tiere müssten für eine Evakuierung narkotisiert werden, das ist ein großes Risiko."