Kita plant Raum für "sexuelle Spiele": Jugendamt schreitet ein

Hannover - Wirbel um "Doktor-Spiele": Der von einer Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Hannover angekündigte "Körpererkundungsraum" ist vom Landesjugendamt in Niedersachsen gestoppt worden.

Für die "Doktor-Spiele" sollten zehn Regeln gelten. (Symbolbild) © dmitriisimakov/123RF

Das pädagogische Konzept gefährde nach Auffassung der Behörde in dieser Form das Kindeswohl und habe keinen Bestand, sagte am Samstag eine Sprecherin des Kultusministeriums in der Landeshauptstadt.

Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet, dass die Kita in einem Elternbrief die Einrichtung eines solchen Erkundungsraums angekündigt und darin zehn Regeln für "Doktor-Spiele" festgelegt habe.

Unter anderem lautet eine Regel aus dem der Zeitung vorliegenden Brief: "Jedes Kind entscheidet selber, ob und mit wem es körperliche und sexuelle Spiele spielen will."

Laut dem Vorstandsvorsitzenden der AWO Region Hannover war der Elternbrief der Kita nicht mit der Fachberatung der AWO abgestimmt und genehmigt worden.

Auch der von dem Kita-Leiter vermittelte Eindruck, dass das Kultusministerium zu "Körpererkundungsräumen" auffordere, sei falsch.