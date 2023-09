Nach Hundekot-Attacke: Oper zeigt Stück von Skandal-Choreograf

Marco Goecke (51) schmierte einer Journalistin Hundekot ins Gesicht. © Christophe Gateau/dpa

Vor der widerlichen Attacke im Foyer der Oper warf der Choreograf der Kritikerin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vor, immer "schlimme, persönliche" Kritiken zu schreiben.

Die Journalistin Wiebke Hüster und ihre Zeitung erstatteten Anzeige. Über die Attacke berichteten internationale Medien wie die "New York Times".

Ausgerechnet am Eröffnungswochenende der Spielzeit 2023/2024 ist an diesem Samstag (23. September) in der Staatsoper Hannover wieder ein Goecke-Stück zu sehen. Es handelt sich um die Wiederaufnahme des Balletts "A Wilde Story", das sich um den Schriftsteller Oscar Wilde dreht.

Vorab gab es Irritationen, denn Goecke kündigte in einem Interview mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) Ende August an, für die Wiederaufnahme "sicher an das Haus zurückzukommen".

Zunächst hatte die Staatsoper bestätigt, dass der Choreograf die Proben begleiten werde. Doch nach heftiger Kritik des niedersächsischen Kulturministers Falko Mohrs (39, SPD) sagte Intendantin Laura Berman, dies sei "nicht der richtige Zeitpunkt", und sie teile "die Bedenken des Ministers". Diese Aussagen gelten laut einer Sprecherin der Staatsoper weiterhin.