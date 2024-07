Polizei mit Deichbrand-Verlauf zufrieden: Nur "festivaltypische" Delikte

Nordholz - Das Deichbrand im niedersächsischen Nordholz konnte sich zwischen Mittwoch und dem heutigen Sonntag über täglich rund 60.000 Besuchende freuen. Wie die Polizei jetzt mitteilte, verlief das Festival trotz der hohen Besucherzahl bislang wie in den vergangenen Jahren friedlich.

Zuschauende heben eine im Rollstuhl sitzende Person beim Zebrahead-Gig in die Höhe. © Deichbrand/Alexander Schliephake

Bis Sonntagvormittag wurden nur rund 90 Straftaten polizeilich registriert, hieß es am Sonntagmittag.

Dabei handelte es sich um "festivaltypische" Delikte wie Erschleichen von Leistungen, Diebstähle, einfache Körperverletzungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, heißt es weiter.

Die Veranstaltungen auf und rund um das Gelände verliefen aus polizeilicher Sicht ebenfalls weitestgehend störungsfrei.

Auch das Festival zeigte sich bislang mehr als zufrieden mit dem Verlauf. Alle Tage verliefen aus Sicht der Veranstalter weitgehend störungsfrei. Einziger Wermutstropfen: Die Auswirkungen der globalen IT-Störung.

"Obwohl uns die weltweite IT-Störung vor einige organisatorische Herausforderungen beim Bühnenprogramm gestellt hat, konnten letztlich fast alle Acts wie geplant auftreten", so der Veranstalter. Am Samstag konnte die österreichische Sängerin "Verifiziert" nicht anreisen und auftreten, weil ihr Flug gecancelt wurde, andere Künstler kamen zu spät an.