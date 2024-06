Autos krachen ungebremst ineinander! Kind (4) schwer, sechs weitere Personen leicht verletzt

Stade - Schwerer Unfall in Stade ! Am Sonntagnachmittag sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos ein Kind schwer und sechs weitere Personen leicht verletzt worden.

An einer Kreuzung in Stade sind zwei Autos zusammengekracht. © Polizeiinspektion Stade

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 30 Jahre alter Mann mit seinem Mazda auf der Buxtehuder Straße (L111) in Richtung der A26 unterwegs. An der Kreuzung Altländer Straße/Speersort wollte eine 33-jährige Frau die L111 mit ihrem Kia überqueren.

Da die Ampel zu diesem Zeitpunkt ausgefallen war, hatte der Mazda zwar Vorfahrt, wurde aber von der Frau übersehen. Es kam zum Unfall.

Dabei wurden der 30-Jährige sowie seine Beifahrerin (25) und zwei Kinder (zwei und sieben Monate alt) leicht verletzt. Ein vierjähriger Nachkomme wurde hingegen schwer verletzt.

In dem Kia erlitten die Fahrerin und ihr 22 Jahre alter Begleiter leichte Verletzungen. Alle sieben beteiligten Personen kamen in ein Krankenhaus.