Horror-Crash in Ostfriesland: Eltern sterben, Kleinkind (3) überlebt schwer verletzt

Pewsum - Schrecklicher Unfall in Ostfriesland! Bei einem Frontalcrash in Pewsum ( Gemeinde Krumhörn ) sind am Montagabend zwei Menschen ums Leben gekommen, ein Kleinkind wurde schwer verletzt.

Der Transporter war frontal das blaue Auto gekracht. Zwei Personen an Bord starben, ein Kleinkind überlebte schwer verletzt. © nonstopnews.de

Wie die Polizei am Dienstagmorgen erklärte, war ein 34 Jahre alter Mann mit einem Transporter gegen 17.20 Uhr auf der L4 in Richtung Pewsum unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet.

Dort stieß er frontal mit einem Auto, in dem eine dreiköpfige Familie saß, zusammen. Beide Autos wurden in den Straßengraben geschleudert.

Den Rettungskräften vor Ort bot sich ein schreckliches Bild: Die Feuerwehr musste die Eltern aus dem Wrack befreien. Für die Mutter (29) kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen.

Der Vater (29) wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort verstarb er.

Das Kind (3) überlebte den Unfall nur, weil es auf der Rückbank gut gesichert war. Mit schweren Verletzungen wurde es in ein Krankenhaus gebracht.