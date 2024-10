16-Jährige gerät mit Leichtauto in Gegenverkehr, Beifahrerin (†14) stirbt

Marl - Schrecklicher Unfall im Landkreis Diepholz (Niedersachsen)! Ein 16 Jahre altes Mädchen ist am Mittwochnachmittag in Marl mit einem Leichtauto, einem Fahrzeug mit Versicherungskennzeichen, in den Gegenverkehr geraten. Zwei Personen wurden schwer verletzt, eine Jugendliche kam ums Leben.