Mercedes kracht in Arztpraxis: Zwei Menschen verletzt!

Am heutigen Donnerstagvormittag kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Braunschweig. Ein Auto war frontal in eine Arztpraxis gerauscht.

Von Lena Schubert

Hondelage - Am heutigen Donnerstagvormittag kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall in Braunschweig. Ein Auto war frontal in eine Arztpraxis gerauscht. Ein Mercedes war frontal in eine Braunschweiger Arztpraxis gekracht. © Feuerwehr Braunschweig Der Mercedes mit zwei Insassen parkte am Morgen auf einem Parkplatz in Braunschweig-Hondelage (Niedersachsen). Plötzlich fuhr der Wagen frontal in ein angrenzendes Gebäude, indem sich eine Arztpraxis befand. Die Unfallursache ist noch unklar und soll nun von der Polizei ermittelt werden. Dabei wurde sowohl das Auto, als auch die Front der Praxis massiv beschädigt. Eine Säule im Eingangsbereich hatte verhindert, dass der Wagen noch weiter vordringen konnte. Niedersachsen Unfall Fußgänger im Harz totgefahren - doch wo ist der Täter? Wie die Feuerwehr Braunschweig auf Facebook schreibt, konnte sich die Fahrerin selbstständig aus dem Unfallwrack befreien, ihr Beifahrer wurde allerdings eingeklemmt und musste befreit werden. Beide Insassen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Patienten oder Mitarbeiter vor oder in der Arztpraxis wurden zwar vom Rettungsdienst betreut, aber glücklicherweise nicht verletzt.

