25.10.2024 14:42 Autofahrerin kollidiert mit Zug und wird tödlich verletzt, zwei Kinder in Klinik

In Mulsum in der Gemeinde Wurster Nordseeküste kollidierte am Freitag eine Autofahrerin mit einem Personenzug und wurde dabei tödlich verletzt.

Wurster Nordseeküste - In Mulsum in der Gemeinde Wurster Nordseeküste (Landkreis Cuxhaven) kollidierte am Freitag eine Autofahrerin mit einem Personenzug und wurde dabei tödlich verletzt. Für die Autofahrerin kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa Zwei Kinder, die sich ebenfalls im Auto befanden, wurden schwer, beziehungsweise lebensgefährlich verletzt, erklärte Polizeisprecher Stephan Hertz. Rettungskräfte und Polizei sind derzeit mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und betreuen die anwesenden Personen. Weitere Angaben wurden am Freitagmittag zunächst nicht gemacht.

Titelfoto: Monika Skolimowska/dpa