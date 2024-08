Zweites Todesopfer nach Frontalcrash mit Lastwagen auf Landstraße

Ottersberg - Nach dem schrecklichen Unfall im niedersächsischen Landkreis Verden, bei dem am Dienstag ein 55 Jahre alter Mann ums Leben gekommen war, ist ein weiteres Opfer seinen Verletzungen erlegen.

Der Kleinwagen wurde von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aufgeschnitten, um die Unfallopfer zu befreien. © Nonstopnews

Wie die Polizei am Donnerstagmittag mitteilte, sei auch die 46-jährige Beifahrerin und Ehefrau des Mannes am Mittwochabend in einem Bremer Krankenhaus gestorben.

Der Unfall hatte sich am Dienstagmorgen auf der Landstraße 154 zwischen Ottersberg und Quelkhorn ereignet.



Noch ist völlig unklar, weshalb der Peugeot des Ottersberger Ehepaares gegen 9.30 Uhr in der Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten war, wo er dann frontal mit einem Lastwagen zusammenkrachte.

Zeugen hatten laut Polizei beobachtet, wie der Kleinwagen abrupt auf die linke Fahrspur gewechselt war. Eine Erklärung dafür haben die Ermittelnden aber noch nicht.