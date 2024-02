02.02.2024 13:03 16-Jähriger leblos in Skatepark gefunden: Ermittler durchsuchen Wohnungen

Auch drei Tage nach einer brutalen Attacke auf einen 16-Jährigen in einem Skatepark in Meinerzhagen schwebt der Junge weiter in Lebensgefahr.

Von Maurice Hossinger

Meinerzhagen - Nach einer brutalen Attacke auf einen 16-Jährigen in einem Skatepark am vergangenen Dienstag schwebt der Jugendliche weiterhin in Lebensgefahr. Ein Ermittler inspiziert eine Halfpipe des betroffenen Skateparks. © Alex Talash/dpa Nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der zuständigen Polizei wurde der junge Mann zunächst leblos in dem betroffenen Skatepark aufgefunden. Infolge der bislang noch ungeklärten Hintergründe durchsuchten die Ermittler in den vergangenen Tagen sämtliche Wohnungen einiger Tatverdächtiger im Märkischen Kreis. Außerdem stellte man einige Handys sicher und Personalien fest. Nach wie vor sucht die Polizei nach wichtigen Hinweisen, die zur Aufklärung der bislang noch unklaren Tat dienen könnten. Zeugen werden daher gebeten, sich telefonisch unter der 023319862066 zu melden.

Titelfoto: Alex Talash/dpa