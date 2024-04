18.000 Euro für diese Tätigkeit: Raumfahrtbehörde lockt mit irrer Studie!

Ganz so entspannt wie hier, wird das Liegen für die Teilnehmer der Studie nicht sein (Symbolfoto) © 123rf/ondrejsustik

Zunächst muss man erstmal die Teilnahmevoraussetzungen erfüllen: Bewerben können sich alle zwischen 24 und 55 Jahren, die eine Körpergröße von 1,53 bis 1,90 Meter und einen BMI von 18 bis 30 haben. Sie müssen außerdem gesund und Nichtraucher sein und gut Deutsch sprechen, heißt es in der Mitteilung der Behörde.

Sind diese Hürden genommen und man wird ausgewählt liegt man dann 60 von insgesamt 88 Tagen. So lange dauert die Studie, in der sogenannten Kopftieflage. DLR-Studienleiter Dr. Edwin Mulder erklärt: "Der Kopf ist dann um sechs Grad nach hinten geneigt, also deutlich unter Fußhöhe."

Wirklich bequem ist das Ganze nicht. "Der Druck im Kopf steigt, durch die körperliche Inaktivität bauen Muskeln und Knochen ab, der Gleichgewichtssinn ist verwirrt und das Herz-Kreislauf-System verändert sich", zählt der Wissenschaftler Beschwerden auf, die dadurch auftreten können.

Das ist auch das Ziel der Studie: Herauszufinden welche Auswirkungen die simulierten Bedingungen im All auf die Astronauten haben, wenn sie zur Erde zurückkehren.