Bei Klassenausflug in NRW-Landtag: Schüler bringt Messer mit!

Am Dienstag fand der Sicherheitsdienst des NRW-Landtags in Düsseldorf ein Messer im Rucksack eines 14-Jährigen. © Friso Gentsch/dpa

Ersten Informationen zufolge hatte er das in der Öffentlichkeit verbotene Messer in seinem Rucksack, wo es bei der Eingangskontrolle am Dienstagnachmittag entdeckt wurde.

Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Dem Vernehmen nach war der 14-Jährige mit seiner Klasse und zwei Lehrern gegen 14 Uhr zu einem Besuch in den Landtag in Düsseldorf gekommen.

Der Sicherheitsdienst alarmierte nach dem Messerfund die Polizei, die in einem internen Bericht vermerkte, dass das sogenannte Karambit-Messer des Schülers "in asiatischen Kampfsportarten Verwendung findet".