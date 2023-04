Bürgermeister-Auto gestohlen und abgefackelt: Polizei klärt Diebstahlserie auf!

Die Diebesbande aus Grevenbroich soll seit Weihnachten 2022 mehr als 30 Fahrzeuge im Gesamtwert von über einer Million Euro gestohlen haben. (Symbolbild) © Axel Heimken/dpa

Der Polizei im Rhein-Kreis Neuss gelang es nun nach eigenen Angaben vom Freitag, den Verdächtigen das Handwerk zu legen und mehr als 80 schwere Straftaten aufzuklären. 20 gestohlene Fahrzeuge seien sichergestellt worden.

Begonnen hatte die Serie von Straftaten demnach an Weihnachten 2022 mit einem Einbruch in das Rathaus von Jüchen. Dabei stahlen die Täter den Dienstwagen und die Amtskette des Bürgermeisters. Die Polizei richtete daraufhin eine Ermittlungsgruppe ein.

In den folgenden Wochen soll die Bande in zahlreichen Städten Einbrüche in Wohnungen und Geschäftsräume begangen haben, unter anderem in Köln, Düsseldorf, Mönchengladbach und Solingen. Dabei soll sie mehr als 30 Fahrzeuge im Gesamtwert von über einer Million Euro gestohlen haben.

Mehrere der Autos seien von den Tätern angezündet worden - auch der Bürgermeister-Wagen wurde später ausgebrannt gefunden.