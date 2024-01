Drohnen-Ärger an NRW-Airports nimmt zu: Polizei steht vor einem großen Problem!

Düsseldorf - Im vergangenen Jahr hat es mehr Zwischenfälle mit Drohnen an den großen Flughäfen in Nordrhein-Westfalen gegeben.

Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung (DFS) gab es in Düsseldorf, Köln und Münster im vergangenen Jahr 18 "gemeldete Behinderungen" durch Drohnen. © Thomas Banneyer/dpa

Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung (DFS) gab es in Düsseldorf, Köln und Münster insgesamt 18 "gemeldete Behinderungen" durch Drohnen. 2022 seien es 15 gewesen.

In Düsseldorf zählte die DFS 2023 demnach mit neun Vorfällen die meisten (2022 waren es sechs), in Köln gab es acht Vorfälle (2022: fünf) und in Münster einen (2022: vier).

An den kleineren Regionalflughäfen gab es ebenfalls vereinzelte Fälle: in Dortmund zwei, in Paderborn und Weeze jeweils einen. Vergleichszahlen zu 2022 lagen hier nicht vor.

Tatsächlich könnte es insgesamt eine höhere Dunkelziffer geben, da Drohnen nach Angaben der DFS nicht auf dem Radar auftauchen. Bei den gemeldeten Vorfällen hatte sie also tatsächlich jemand bemerkt. Alle Fälle seien der jeweiligen Polizei gemeldet worden.

Die Piloten der Drohnen sind schwer zu fassen. Die Düsseldorfer Polizei zum Beispiel konnte nach eigenen Angaben 2023 einen einzigen Verdächtigen identifizieren.