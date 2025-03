Brand in Mehrfamilienhaus: Düsseldorfer Feuerwehr rettet zwei Personen und Vogel

Düsseldorf - Die Düsseldorfer Feuerwehr musste in der Nacht auf Mittwoch zu einem Einsatz in den Stadtteil Benrath ausrücken.

Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch in Düsseldorf im Einsatz. © Patrick Schüller

Gegen 23 Uhr am Dienstagabend meldeten mehrere Zeugen ein Feuer im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Mönchsgraben". Zudem sollen sich noch mehrere Menschen im Obergeschoss befunden haben. Das berichtete die Feuerwehr am Mittwoch.

Demnach sei bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung sichtbar gewesen. Daher entsandte der Einsatzleiter der Feuerwehr umgehend einen Trupp zur Menschenrettung sowie zur Brandbekämpfung in das Mehrfamilienhaus.

Der wurde dann auch schnell fündig: Zwei Personen sowie ein Vogel samt Käfig konnten aus dem Gebäude gerettet werden. Zwei weitere Bewohner hatten das Objekt hingegen noch vor Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig verlassen.

Die beiden Geretteten wurden nach der Erstversorgung vor Ort vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Eine andere Familie wurde zudem durch die Stadt in einer Notunterkunft untergebracht.