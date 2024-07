22.07.2024 14:04 Ekel-Alarm: Nackter Mann randaliert an Düsseldorfer Hauptbahnhof

Ein nackter Mann randalierte am Sonntagabend am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Bundespolizei nahm den alkoholisierten 30-Jährigen zeitweise in Gewahrsam.

Von Jonas Reihl

Düsseldorf - Ekel-Eklat in Düsseldorf: Am Sonntagabend randalierte ein Mann (30) mit heruntergelassener Hose am Hauptbahnhof. Beamte der Bundespolizei nahmen den nackten 30-Jährigen zeitweise in Gewahrsam. © David Young/dpa Wie die Bundespolizei am Montag berichtete, sei der nackte 30-Jährige gegen 20.45 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz festgenommen worden. Dabei leistete der Mann Widerstand gegenüber den Einsatzkräften. Zuvor hatte er versucht, eine Frau zu schlagen und mehrere Passanten anzugreifen. Darüber hinaus soll er sich nicht nur entblößt haben, sondern auch an seinem Geschlechtsteil herumgespielt haben. Auch nachdem er in Gewahrsam genommen wurde, soll sich der 30-Jährige unkooperativ verhalten haben: Unter anderem verweigerte er Angaben zu seinen Personalien, zog sich fortwährend die Hose herunter und leistete Widerstand beim Scan seiner Fingerabdrücke, so die Bundespolizei. Düsseldorf Mega-Volksfest in Startlöchern: Das erwartet die Besucher auf der Rheinkirmes! Grund für sein Ekel-Verhalten soll ein erhöhter Alkoholkonsum gewesen sein - um 3 Uhr am frühen Montagmorgen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,2 Promille. Nachdem sich der 30-Jährige etwas beruhigt hatte, konnte er gegen 5.20 Uhr aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden. Auf ihn kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlung, Körperverletzung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Titelfoto: David Young/dpa