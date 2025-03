Polizei entdeckt toten Mann auf der Straße: Zeugen berichten von Schüssen!

Düsseldorf - In der Düsseldorfer Innenstadt ist am Mittwochabend ein Mann (49) ums Leben gekommen, nachdem mehrfach mit einer Schusswaffe auf ihn gefeuert wurde. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

In der Düsseldorfer Innenstadt ist am späten Mittwochabend ein Mann ums Leben gekommen. © Christoph Reichwein/dpa

Der Großeinsatz in der Nähe des Hauptbahnhofs war ausgelöst worden, nachdem Anrufer der Polizei gegen 23.20 Uhr von Schussgeräuschen berichtet hatten.

Kurz darauf bestätigte die Sicherheitsbehörde, dass im Rahmen des Geschehens ein Mann starb.

Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, sei das spätere Opfer vor der Tat in den Wagen eines Fahrdienstleisters an einem Hotel an der Graf-Adolf-Straße gestiegen. Dieses habe allerdings nur wenige Meter weiter auf der Karlstraße an einer roten Ampel halten müssen, so die Ermittler.

"Dies nutzten offenbar bislang unbekannte Personen aus, traten an das Auto heran und ein Mann aus der Gruppe gab mehrere Schüsse auf den im Toyota sitzenden Fahrgast ab", berichtete die Sicherheitsbehörde und ergänzte: "Danach flüchteten die Personen in unbekannte Richtung."

Auf Fotos vom Einsatzort auf der Karlstraße ist ein offenbar abgedeckter Körper zu sehen, der neben einem Auto mit kaputter Scheibe und offener Tür liegt. Mehrere Hülsen lagen zudem auf der Kreuzung am Tatort verstreut.