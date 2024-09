Senior von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Düsseldorf - Schwerer Unfall im Düsseldorfer Stadtteil Rath: Ein Fußgänger (86) wurde am Mittwochnachmittag von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.

Unklar ist bislang, warum der 86-Jährige die einfahrende Straßenbahn nicht bemerkte. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Demnach sei die Bahnlinie U72 langsam in die Haltestelle "Hirschweg" eingefahren, als der Senior plötzlich auf dem dortigen Fußgängerüberweg die Gleise querte.

Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung des 59-jährigen Bahnfahrers sei eine Kollision unvermeidlich gewesen, teilten die Ermittler mit.

Der 86-Jährige erlitt in der Folge schwere Verletzungen und wurde per Rettungswagen in die Uni-Klinik Düsseldorf gebracht.