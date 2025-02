Messer-Attacke in Essen: Wurde Hundehalterin (†28) aus Eifersucht getötet?

Essen - Schreckliche Tat in Nordrhein-Westfalen: Bei einer Messerattacke in Essen wurde in der Nacht eine 28-Jährige tödlich verletzt. Unter Tatverdacht steht eine andere Frau (44), die offenbar aus Eifersucht gehandelt hatte. Sie und ein Mann (42) wurden nach dem Vorfall festgenommen.