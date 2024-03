Er wollte nur mit dem Hund spazieren gehen: 58-Jähriger bei Explosion schwer verletzt

Ochtrup - Bei der Explosion eines Kartons auf einem Gehweg im münsterländischen Ochtrup ( NRW ) ist am heutigen Freitag ein Mann schwer verletzt worden.

Die Polizei ermittelt. (Symbolfoto) © dpa/Rolf Vennenbernd

Der 58-Jährige sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Münster mit. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts und hat eine Mordkommission eingesetzt.

Nach ersten Erkenntnissen war der 58-Jährige am frühen Morgen aus einem der anliegenden Häuser auf die Straße getreten. Als er sich dem auf dem Gehweg stehenden Karton näherte, sei dieser explodiert. Was sich in der Kiste befand, war zunächst unklar.

Laut Bild soll der Mann vor die Haustür gegangen sein, um mit seiner Yorkshire-Terrier-Hündin Mila Gassi zu gehen. Später soll er von einer "Bombe" gesprochen haben.