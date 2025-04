Ermittler zerschlagen Kinderporno-Plattform! Spuren führen auch nach NRW

Für fast zwei Millionen (!) Nutzende ist die Pädophilen-Plattform "Kidflix" endgültig vom Netz genommen. © Sven Hoppe/dpa

Demnach seien in NRW sexuell missbrauchte Kinder entdeckt und in Schutz genommen worden. Identifiziert worden seien die Kinder in Brandenburg, teilte die Polizei in München mit.

Nach Angaben des Landeskriminalamts NRW sind im Zusammenhang mit "Kidflix" in Nordrhein-Westfalen 27 Verfahren anhängig, für die Beschlüsse erwirkt und umgesetzt worden seien. Überwiegend dürfte es sich um Durchsuchungen gehandelt haben.

Ermittler aus 38 Staaten waren am Schlag gegen Kinderpornografie beteiligt. Sie haben die Darknet-Plattform "Kidflix" abgeschaltet, die von rund 1,8 Millionen Menschen genutzt wurde, um sich 91.000 Videos mit schwerem sexuellem Kindesmissbrauch anzuschauen.

Rund 1400 Verdächtige konnten bislang weltweit identifiziert werden, 79 Menschen wurden festgenommen, wie das federführende Bayerische Landeskriminalamt in München mitteilte. In Deutschland fanden in 13 Bundesländern 96 Durchsuchungen statt.

Insgesamt wird bundesweit gegen 103 Verdächtige ermittelt.