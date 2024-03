Erstaunlich: Diese Personengruppe lässt sich in NRW besonders oft krankschreiben!

Düsseldorf - In Nordrhein-Westfalen lassen sich besonders oft Menschen zwischen 20 und 34 Jahren krankschreiben.

Ein Anstieg der Krankschreibungen ist in den vergangenen zwei Jahren in jeder Altersgruppe zu verzeichnen. © Jens Büttner/dpa

Die Zahlen gehen aus der Antwort des Gesundheitsministeriums auf eine sogenannte Kleine Anfrage der AfD im Landtag hervor.

Das Ministerium betont in seinem Papier, dass man von den Krankenkassen nur die Zahl gesetzlich Versicherter vorliegen habe, was etwa 60 Prozent aller Arbeitnehmer entspräche. Dies sei im Rahmen der Statistik zu berücksichtigen.

Am stärksten sei dann aber die Altersgruppe von 20 bis 34 Jahren vertreten. Ein Anstieg der Krankschreibungen sei in den vergangenen zwei Jahren dagegen in jeder Altersgruppe zu verzeichnen.

2023 gab es laut Ministerium rund 7,4 Millionen Krankschreibungen von gesetzlich Versicherten. 2022 waren es demnach etwa 7,3 Millionen, 2021 - also noch während der Pandemie - nur rund 4,7 Millionen.