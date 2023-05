Explosion in Ratingen: Einsatzkräfte sollen brennend geflüchtet sein, weiteres Todesopfer entdeckt

Ratingen - Einen Tag nach der Explosion in einem Ratinger Hochhaus kommen immer weitere tragische Details ans Licht. Fünf schwer verletzte Einsatzkräfte kämpfen noch immer um ihr Leben und befinden sich aktuell im künstlichen Koma. Außerdem fand die Polizei ein weiteres Todesopfer in dem Wohnhaus.

Bei einer Explosion in einem Ratinger Hochhaus wurden zahlreiche Einsatzkräfte verletzt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Ein älterer Mann, der der in dem betroffenen Haus gelebt habe, soll wegen des Einsatzes nicht mehr rechtzeitig versorgt worden sein, schrieb der "Spiegel" am Freitagnachmittag.

Für die schwerverletzten Einsatzkräfte hingegen ging es noch am Donnerstag in Kliniken für Brandverletzte nach Köln, Duisburg, Dortmund, Düsseldorf und Bochum. "Die Kollegen erlitten Verbrennungen von bis zu 40 Prozent der Körperoberfläche", teilte die Feuerwehr in Ratingen mit. Nun wurde bekannt, dass es sich bei der Tat um eine konkrete Attacke auf Polizei- und Feuerwehrleute gehandelt haben soll.

Der 57-jährige Bewohner soll am Donnerstag die Wohnungstür geöffnet und gezielt eine brennende Flüssigkeit auf die Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst geschleudert haben, sagte Dietmar Henning von der Polizei Düsseldorf. "Die Einsatzkräfte haben dann, selber brennend, den Ort verlassen."

Eine Polizeisprecherin erklärte gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa), sie gehe nicht nur von einem gezielten Angriff aus, sondern dass die Tat seit "mindestens mehreren Tagen so durchdacht" gewesen sei. "Das macht man nicht mal eben so spontan", hieß es.

Gegen den 57-Jährigen wurde am Freitag Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen erlassen. Die Tat sei heimtückisch gewesen und mit gemeingefährlichen Mitteln verübt worden. Die Hintergründe sind dabei weiter unklar.