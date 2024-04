Feuer in Aldi-Filiale: Tausende Lebensmittel für die Tonne - Markt geschlossen!

Wuppertal - Nach einem Feuer in einer Aldi-Filiale in Wuppertal sind tausende Lebensmittel nicht mehr essbar. Der Grund war dichter Rauch, der auch durch die Verkaufsräume gezogen ist.

Nach dem Feuerwehreinsatz in dem Supermarkt ist die Filiale jetzt bis auf Weiteres geschlossen. (Symbolfoto) © 123rf/lightfieldstudio

Laut der Polizei war am Donnerstagmorgen offenbar Müll in der Filiale in der Schützenstraße in Brand geraten. Dadurch bildete sich der starke Rauch, der dann den Verkaufsraum füllte.

Die Lebensmittel sind dadurch jetzt so verunreinigt, dass sie nicht mehr verkauft werden können. Sie müssen vernichtet werden.

Die Ursache für das Feuer ist noch völlig unklar. Der Sachschaden liegt laut der Polizei auf TAG24-Anfrage bei rund 50.000 Euro.