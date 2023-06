Große Reise-Welle in NRW! Dann soll es auf den Autobahnen besonders voll werden

Die Sommerferien in NRW beginnen in diesem Jahr mitten in der Woche. Am heutigen Mittwoch kann es deshalb auf den Autobahnen besonders voll werden.

Von Nicole Reich

Düsseldorf – Ab in den Urlaub! Am heutigen Mittwoch, dem letzten Schultag vor den Sommerferien, wird in Nordrhein-Westfalen eine große Reisewelle erwartet - es wird voll auf den Straßen und an den Flughäfen.

Viele Familien haben die Sachen schon gepackt und fahren nach der Zeugnisvergabe direkt in den Urlaub. (Symbolbild) © 123rf/mickisfotowelt Die Sommerferien starten im bevölkerungsreichsten Bundesland in diesem Jahr nicht wie üblich pünktlich zum Wochenende, sondern mitten in der Woche und so früh wie selten. Insgesamt rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Zeugnisse. Die etwa 70.000 Abiturientinnen und Abiturienten waren mit der Ausgabe ihrer letzten Schulnoten schon früher dran. Somit steht dem Start in die Urlaubszeit bei vielen Familien nichts mehr im Wege. Der ADAC Nordrhein rechnet damit, dass zahlreiche Eltern mit ihren Kindern unmittelbar nach der Zeugnisübergabe verreisen werden. Zwischen 14 und 18 Uhr dürfte es demnach voll auf den NRW-Autobahnen werden. Nordrhein-Westfalen Ozonwerte in NRW gleich sechsmal überschritten! Die möglicherweise größte Reisewelle erwartet der ADAC jedoch erst für den kommenden Freitagnachmittag. Im Zeitraum zwischen 14 und 19 Uhr dürfte es landesweit zu langen Staus kommen, besonders jedoch auf den Strecken in Richtung Nord- und Ostsee (A1, A2), Niederlande (A3, A40) und gen Süden (A3, A45).

