Immer mehr Kinder neigen zu krasser Gewalt: Neue Altersgrenze für Strafmündigkeit?

In Dortmund soll am Donnerstag ein 13-Jähriger einen obdachlosen Mann erstochen haben. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Für mich war das immer klar: Kinder und Jugendliche müssen anders behandelt werden", sagte Reul der "Bild am Sonntag".

"Die Frage ist nur, ob heute 14-Jährige noch die 14-Jährigen sind, die wir damals hatten. Wenn ich immer mehr Anschlagsplanungen von Leuten habe, die 14, 15 oder 13 sind, wenn wir jetzt wieder Fälle haben, bei denen 13-Jährige mit dem Messer auf andere einstechen, da ist irgendetwas schiefgelaufen", sagte Reul.

"Da müssen wir auch Instrumente haben, um damit umzugehen. Ich habe keine Lösung, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Strafmündigkeit das einzige Problem ist. Aber es ist ein Thema."

In Dortmund soll am Donnerstagabend ein 13-Jähriger einen obdachlosen Mann erstochen haben. "Da wirst Du total nachdenklich und fragst Dich: Was ist da eigentlich passiert, wir müssen irgendwas falsch gemacht haben, dass Kinder und Jugendliche so groß geworden sind, dass sie heute sagen: Ich kann einen abstechen, das macht nichts."

Eine Ursache liegt nach Ansicht von Reul in Gewaltdarstellungen im Internet.