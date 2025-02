Jetzt sitzen die Karnevalisten auf dem Trockenen: Diebe stehlen über 100 Bierfässer

Hilden - Das ganze Rheinland ist aktuell im Karnevalsfieber. Für die Jecken in Hilden zwischen Köln und Düsseldorf gibt es jetzt aber eine Hiobsbotschaft: Das Bier für eine der Veranstaltungen wurde geklaut.

Das Bier war eigentlich für eine Karnevalsfeier in Hilden gedacht. (Symbolbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

Insgesamt handelt es sich um mehrere Hundert Liter, die in Fässern verschiedener Größe (10 bis 50 Liter) gelagert waren. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Demnach haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag zwei Kühlwagen aufgebrochen, die in der Nähe der Hildener Stadthalle am Fritz-Gressard-Platz abgestellt waren.

In den Fahrzeugen fanden die Diebe dann die fette Beute: Insgesamt waren hier 104 Fässer Kölsch sowie neun Fässer Altbier eingelagert. Der unglaubliche Gesamtwert: mehr als 20.000 Euro.

Wie die Täter die Ware vom Tatort abtransportiert haben, ist laut Polizei noch unklar.