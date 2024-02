Kostenloses Mittagessen für alle Schüler in NRW? Landtag trifft Entscheidung

Düsseldorf - Ein kostenloses Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen ist nicht in Sicht.

In Nordrhein-Westfalen wird es weiterhin kein kostenloses Mittagessen für Schüler geben. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

"Die Landesregierung sieht zurzeit keine Möglichkeiten, über die bestehenden Fördermaßnahmen hinaus ein kostenloses Mittagessen für alle Schülerinnen und Schüler einzuführen", heißt es in einer Antwort auf eine Große Anfrage der oppositionellen SPD zur Klimagesundheit in NRW.

Die Landesregierung verfolge aber das Ziel, gezielt soziale Notlagen abzufedern, die sich unter anderem durch die steigenden Lebensmittelpreise auch auf die Kosten der Gemeinschaftsverpflegung auswirkten.

So werde aktuell die Möglichkeit geschaffen, an allen Grundschulen in NRW in sozial schwierigen Lagen auf Grundlage des Schulsozialindexes ein kostenloses Frühstück anzubieten.

Soweit kein Anspruch auf Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets bestehe, könnten Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien auch über den Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit" eine Förderung der Mittagsverpflegung erhalten, hieß es weiter.