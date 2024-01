Land NRW will Sperrungen für Lkw-Schleichwege erleichtern

Rund 10.000 Lastwagen müssten sich an der Stelle nun täglich andere Wege suchen, und auch Wohnstraßen in Tempo-30-Zonen erlebten "enorme Verkehrszuwächse", schreibt der NRW-Minister.

Für Änderungen des Straßenverkehrsrechts ist der Bund zuständig, ebenso für die Bundesautobahnen. Anlass war laut dem Brief die Sperrung der A42 zwischen Essen und Bottrop an der Brücke über den Rhein-Herne-Kanal.

Einen entsprechenden Brief hat NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (54, Grüne) vergangene Woche seinem Amtskollegen im Bund Volker Wissing (53, FDP) geschickt. Über den Brief hatte zunächst der WDR berichtet.

Krischer verweist in dem Brief auf Informationen des Bundesverkehrsministeriums, nach denen insgesamt 873 Brücken-Teilbauwerke an Autobahnen in Nordrhein-Westfalen saniert oder neu gebaut werden müssen.